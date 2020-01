Fumo in cabina e atterraggio d’emergenza ieri sera per il volo Air Italy decollato da Olbia per Roma-Fiumicino. Come riporta il quotidiano La Nuova Sardegna, subito dopo il decollo, intorno alle 19,55, è comparso del fumo proveniente dalla parte posteriore del velivolo. La segnalazione è arrivata agli assistenti di volo, allertati da alcuni passeggeri che più vicini all’uscita posteriore. Il personale di volo ha chiesto ai passeggeri di chinarsi verso terra per evitare di respirare il fumo ed ha subito avvisato il comandante. Così dopo la comunicazione alla torre di controllo del ‘Costa Smeralda’, l’aereo ha fatto una inversione di rotta e avviato tutte le procedure per compiere un atterraggio di emergenza.

I passeggeri, circa un centinaio, tutti in buone condizioni di salute, sono stati fatti scendere. Vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale e tecnici di Air Italy sono saliti a bordo per capire le ragioni del guasto tecnico.