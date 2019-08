Chi l’ha visto la scena, ha raccontato che una palla di luce ha percorso il cielo per qualche secondo, per poi inabissarsi. Se ne parla ovunque, da Facebook a Twitter passando per Instagram. E l’hashtag #meteorite – perché di questo si tratterebbe – è diventato un trend topic, una nuova tendenza.

Il tam tam sui social è cominciato intorno alle 22,45, quando in tanti, perplessi, si sono chiesti se fossero gli unici ad aver visto “una strana cosa in cielo”. Un “fascio di luce”, per alcuni; un “pezzo di qualcosa che cadeva”, secondo altri. Di certo, a leggere i commenti, gli spettatori non sono mancati non solo in Sardegna, ma anche in Liguria, nel Salento, in Spagna e in Francia.

Parrebbe che si sia trattato di un meteorite, appunto, poi finito nel Mediterraneo. Ovvero di un frammento di corpo celeste che vaga nello spazio e quando entra negli strati alti dell’atmosfera, si disintegra per via dell’alta temperatura provocata dall’attrito o cade sulla terra generando una scia luminosa durante il proprio cammino.

La Sardegna, a giudicare dalle foto pubblicate sui social, potrebbe essere stato il punto più vicino alla meteorite inabissatosi. Anche se in questi casi, a caldo, è impossibile parlare di distanze. In giornata solo gli esperti potranno far chiarezza e spiegare cosa sia realmente successo.

C’è comunque un video. Su Twitter, alle 22,43, l’ha pubblicato Claudio Porcu. Che ha scritto: “Scia luminosa ripresa dalla dash cam (telecamera da cruscotto) verso Torregrande“, località turistica dell’Oristanese. Dalla clip il nostro giornale ha ‘catturato’ l’immagine di copertina e quelle della galleria sotto.

GUARDA LA SEQUENZA