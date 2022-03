Otto marzo, dalla Coldiretti beneficenza e fiori a chilometro zero

“Una donna su due ha ricevuto un fiore in omaggio in occasione dell’8 marzo, e di questi, il 42% sono mimose, simbolo come da tradizione della giornata, quest’anno dedicata alle 200mila ucraine arrivate in Italia prima e dopo la guerra”.

È quanto riporta un comunicato di Coldiretti Sardegna che ha condotto una rilevazione online sulla festa della donna. “Se il 42% degli italiani ha scelto le mimose – sottolinea la Coldiretti – un altro 8% si è orientato su altri fiori mentre un 7% ha scelto dolci, cioccolatini e altri doni”.

Campagna Amica Cagliari questa mattina nel mercato di Assemini ha omaggiato con un pensiero a chilometro zero le clienti e le produttrici. A Oristano, Coldiretti Donne in collaborazione con Lilt ha promosso “un evento di beneficenza sull’importanza della prevenzione dei tumori e sul prendersi cura della propria salute – sottolinea la responsabile provinciale Mariafrancesca Serra – solo nel 2021 si stimano oltre 55.000 nuove diagnosi, un numero impressionante che l’emergenza Covid non ha fatto che aggravare: troppi gli screening saltati, le terapie, gli interventi e i controlli rimandati”.

A Sassari invece Campagna Amica in collaborazione con Coldiretti Donne Impresa Nord Sardegna, ha donato una primula a tutte le donne che questa mattina si sono presentate nel reparto oncologico del Santissima Annunziata per effettuare la terapia, oltre che ai medici e infermieri.