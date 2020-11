Montato in tempi record sarà operativo tra oggi e domani l’ospedale da campo della Croce Rossa consegnato alla Assl di Nuoro per fare fronte alle nuove necessità di cura dei pazienti positivi al coronavirus. La struttura, che lavora a pressione negativa grazie a dei motori esterni, ospiterà un reparto Covid semi-intensivo con 20 posti letto e relativi servizi. Una volta attrezzato con i dispositivi medico-sanitari sarà gestito direttamente dall’azienda sanitaria nuorese, che metterà in azione i propri medici e infermieri, dando una boccata d’ossigeno al vicino ospedale San Francesco allentando la pressione dovuta a questa seconda ondata dell’emergenza. L’ospedale occupa circa 300 metri quadrati nel parcheggio antistante il nosocomio cittadino.

“Abbiamo anticipato i tempi e oggi consegniamo questa struttura alla Assl grazie al lavoro dei volontari civili e del corpo militare, personale dipendente del nucleo di pronto intervento e dei comitati territoriali CRI che hanno messo a disposizione i loro uomini per il montaggio delle tende in questo difficile momento per tutti noi – dice all’Ansa il presidente regionale della Croce Rossa, Sergio Piredda -. Ringrazio anche i volontari delle associazioni della Protezione civile regionale con i quali si è instaurato un bel rapporto di collaborazione”. Per la Sardegna è la prima volta che questo ospedale da campo viene utilizzato e, durante questa nuova emergenza, si tratta del primo operativo in Italia su tre a disposizione dell’associazione.