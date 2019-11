Centinaia di persone hanno partecipato alle antiche carceri di Castiadas agli ‘Oggi sposi & Italian wedding awards (Cinquanta sfumature di wedding)’, tappa sarda dell’Italian wedding awards. La Notte degli Oscar dei matrimoni sardi nel corso della quale sono state premiate le migliori professionalità nel settore delle nozze nell’Isola.

Un successo di Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, event manager di ‘Oggi sposi & Exclusive wedding’, che hanno messo la firma su un Gran Gala in un carcere ottocentesco che ha consentito la valorizzazione di un gioiello architettonico tra i più importanti della Sardegna, teatro di un allestimento scenico spettacolare e di alto profilo culturale. Una manifestazione capace di trasformare un antico luogo di dolore come la vecchia colonia penale agricola di Castiadas in uno spazio museale e teatrale raffinato in grado di accogliere, emozionare e coinvolgere un vasto pubblico.

‘Oggi sposi & Italian wedding awards’, è stato fortemente voluto dal Comune di Castiadas che ha accolto con grande entusiasmo il progetto, fiducioso nelle potenzialità garantite dalla destination wedding per le attività di promozione del territorio. “Un successo. Ringrazio tutti gli ospiti e le autorità che ieri hanno voluto essere partecipi di un evento così importante e di lustro per il nostro Comune – ha dichiarato il sindaco di Castiadas, Eugenio Murgioni -. Vista la splendida serata e il bellissimo intrattenimento mi auguro davvero che quest’occasione rappresenti, per il nostro Comune, il proseguo di una densa e prospera stagione di eventi di rilievo regionale e nazionale, cominciata nel periodo estivo appena trascorso”.

“Contemporaneamente all’evento si svolgevano le ultime riprese di un film realizzato Alessandra Usai e Nicola Mennuni sulle antiche carceri di Castiadas”, sottolineano Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, “e con loro abbiamo realizzato una sinergia. Abbiamo voluto riportare in vita la storia delle Antiche carceri valorizzando il sito rispettandone la vocazione autentica. È questo il primo evento a livello mondiale realizzato in un carcere. Un grazie alle autorità ci hanno creduto e son rimaste con noi fino alla fine. E a tutti i partner e ai collaboratori che ci hanno aiutato a realizzare tutto questo”.

La premiazione condotta da Matteo Bruni si è svolta nello spazio sacro di San Basilide alla presenza di Camelia Lambru e Mariangela Savonarota, organizzatrici dell’Italian Wedding Awards nazionale, giunti a Castiadas a bordo di una sfavillante Cadillac. Super ospite Gennaro Marchese, il truccatore delle star del firmamento della musica internazionale come Lady Gaga e Britney Spears. Presenti anche miss Italia Sardegna 2019 e 2018 Benedetta Casciano e Bianca Fusco della Venus Dea di Maurizio Ciaccio.

Ecco l’elenco dei vincitori:

per la Categoria Atelier sposa il vincitore è Dama Atelier;

per la categoria Atelier sposo vince la Sartoria Modolo;

miglior Cake designer è la Pasticceria Eden;

per le partecipazioni Wedding Graphic Design;

Flower designer Fioricoltura Loi e Roberto Delogu (pari merito);

Make up artist Carla Moro e Valeria Boncoraglio (pari merito);

Hair stylist Davide Moro e Houte coiffure (pari merito);

Wedding planner Carmela Muscas;

Foto Enrico Locci e Emiliano Masala (pari merito) e

Gioielli Rosas 1945.

I premiati sono stati ammessi alla fase nazionale che si terrà il 30 novembre nella Reggia di Venaria a Torino. Qui, nell’atmosfera magica della Galleria Grande e nella scenografica cappella di Sant’Uberto, verranno proclamati i vincitori su base nazionale per ogni categoria, le eccellenze del mondo del wedding italiano. Una vera e propria notte degli Oscar dedicata all’eleganza, al gusto raffinato, ai sapori e ai profumi che caratterizzano il meraviglioso mondo legato al giorno più romantico della vita.

[Foto: Andrea Fais “A V studio photo”]