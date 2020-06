Un 50enne di Orroli (Sud Sardegna) è stato ricoverato all’ospedale Marino di Cagliari per gravi lesioni alle mani verosimilmente a causa dell’esplosione di un ordigno.

Il fatto è successo nella notte nel centro abitato di Orroli, dove è stato sentito un forte boato. Da qui la segnalazione al 112 e l’intervento dei carabinieri della compagnia di Isili. I militari al loro arrivo hanno accertato la presenza di un uomo, a piedi, in stato confusionale, gravemente ferito ad entrambe le mani. Durante la perquisizione nell’abitazione del 50enne, a poca distanza, gli investigatori hanno ritrovato numerose tracce di sangue ed altri elementi utili per lo sviluppo delle indagini.

In supporto all’Arma locale anche gli artificieri del comando provinciale di Cagliari che hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza dell’intera area e dell’abitazione. Saranno le indagini dei carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cagliari, a far luce sulla dinamica dei fatti per risalire all’identificazione e alla provenienza dell’ordigno che ha causato l’esplosione, di cui sono stati rinvenuti solo frammenti.