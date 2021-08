Raffica di controlli dei carabinieri nell’Oristanese per garantire il rispetto delle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus e frenare ogni forma di criminalità. Organizzati nel fine settimana circa 60 servizi al giorno che hanno visto impegnate le Compagnie di Oristano, Ghilarza e Mogoro e le 39 Stazioni, con il supporto anche dei reparti specializzati e delle unità cinofile.

Nel corso della tarda serata di ieri e nelle prime ore del mattino i militari supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del lavoro e del Nas di Cagliari hanno controllato 16 esercizi pubblici chiudendone uno poiché aveva organizzato una serata con 200 avventori senza contingentarne l’accesso, omettendo di imporre ai clienti l’uso della mascherina. Multata anche una dipendente che non indossava la mascherina. Il titolare di un locale di Torregrande, invece, è stato multato per non aver applicato correttamente le procedure Haccp, mentre in un altro locale sono stati individuati tre lavoratori in nero. Anche in questo caso per il proprietario è scattata una sanzione.

“Finora – spiegano i carabinieri – sono stati identificati complessivamente 500 cittadini e controllati 30 esercizi pubblici provvedendo anche alla verifica, a campione, dell’applicazione dell’ultima normativa introdotta il 6 agosto sul “Green Pass”.