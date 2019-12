Sono quattro i sardi che hanno ricevuto questo pomeriggio, nella sede della Prefettura di Cagliari a Palazzo Regio, l’onorificenza al merito della Repubblica italiana. Si tratta di un riconoscimento dato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a cittadini che si sono distinti in ambito sociale, culturale ossia per il servizio prestato nelle carriere civili e militari. I diplomi sono stati consegnati dal Prefetto, Bruno Corda, dal sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, e dall’amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa. Il riconoscimento è andato al commissario di pubblica sicurezza, Antonello Caria, al presidente regionale associazione nazionale bersaglieri, Giancarlo Scarteddu, al dirigente superiore della pubblica sicurezza in quiescenza, Giuseppe Gargiulo, e all’imprenditore, Gian Giuseppe Murgia.

Durante la stessa cerimonia è stata consegnata una medaglia d’oro per le vittime del terrorismo, rilasciata dal presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’Interno, al Capitano maggiore scelto dell’esercito italiano, Fulvio Concas, impiegato a Nassyria nel contingente italiano nell’operazione della Nato ‘Antica Babilonia IX’.