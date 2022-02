Omicidio a Gesturi: pastore freddato nel suo ovile

Ancora sangue nelle campagne sarde. Un pastore di 40 anni è stato freddato nel suo ovile vicino a Gesturi. La vittima si chiamava Matteo Murgia e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata colpita da una fucilata. Nelle campagne di Gesturi sono subito intervenuti i carabinieri di Iglesias e di Cagliari per cercare elementi utili alla ricostruzione dei fatti. È già il terzo delitto in Sardegna dall’inizio dell’anno: il 12 gennaio l’allevatore di Gairo Riccardo Muceli era stato ammazzato nelle campagne di Jerzu e il 20 gennaio Tonino Corrias, anche lui allevatore, era stato ucciso nel centro di Oliena.



– NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –