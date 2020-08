Momenti di paura a Ollolai, in provincia di Nuoro, a causa di un incendio scoppiato nel primo pomeriggio vicino al campo sportivo alla periferia del paese. Infatti, le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad alcuni impianti della rete cittadina del gas e per evitare che la situazione degenerasse, è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco, Drago 63, partito da Alghero. I vigili del fuoco sono intervenuti anche con due squadre di terra del comando provinciale di Nuoro: dopo che l’incendio è stato spento, si lavora per mettere in sicurezza gli impianti del gas e bonificare l’area.

[foto di repertorio]