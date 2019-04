Una piantagione di marijuana al centro della città. È stata scoperta dai carabinieri a Olbia, tra via Brigata Sassari e Corso Vittorio Veneto, in un appartamento abitato da una coppia originaria della provincia di Cagliari. In una stanza i militari hanno trovato una serra dove venivano coltivate, con tanto di sistema di irrigazione e lampade, oltre cento piante di marijuana a basso fusto. Piante e attrezzatura sono stati sequestrati. In manette invece, arrestato per coltivazione e detenzione a fini di spaccio, è finito un uomo di 56 anni. In mattinata in tribunale a Tempio c’è stata la convalida dell’arresto: l’uomo è stato rimesso in libertà senza che sia stato applicato alcun provvedimento. La compagna è stata denunciata.