Un appello politico in vista della campagna elettorale per le elezioni comunali, un invito a tenere unita la coalizione di centrodestra. È quello lanciato oggi dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, e indirizzato alla coordinatrice di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, e al segretario dell’Udc, Giorgio Oppi.

Un appello lanciato, però, utilizzando metodi perlomeno anomali e inusuali. Una posizione politica elettorale diffusa con tanto di carta intestata del Comune di Olbia e veicolata attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione.

La posizione politica è chiara, una lettera “nell’auspicio di poter annoverare questi due storici partiti nella coalizione di centrodestra, sardista e autonomista”. Secondo il primo cittadino “lo slittamento delle elezioni comunali al prossimo autunno ha dato a noi tutti più tempo per riflettere sulle dinamiche che ci porteranno al voto. Siamo sempre più convinti – osserva Nizzi – che sia di vitale importanza che il centrodestra, autonomista e sardista, si presenti unito alle consultazioni per affrontare la sfida elettorale in modo coeso e con un programma condiviso che prosegua nella direzione dello sviluppo socio-economico del territorio, all’innovazione e alla crescita della città”.