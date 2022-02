Offesa ai pastori sardi su Mediaset: l’appello del tenore Demuro

I sardi sopportano soprusi e vessazioni, ma quando vengono presi in giro da un comico o da una battuta sanno essere molto permalosi. Spesso basta poco, anche un’incomprensione, a scatenare la polemica ma lo sketch andato in onda domenica sera a ‘Paperissima Sprint‘ stavolta mette d’accordo tutti: a nessuno è piaciuta la rappresentazione del pastore sardo che puzza e non si lava. Chi ha visto la scenetta trasmessa su Canale5 o chi ha visto il video in un secondo momento ha deciso di sfogare la propria rabbia suo social. Tra i tanti interventi è arrivato anche quello del tenore Francesco Demuro che non ha digerito quella rappresentazione dell’Isola e ha lanciato un appello su Facebook, pubblicando una bandiera dei Quattro mori: “Vi chiedo di inondare la vostre pagine social con la nostra bandiera – ha scritto la stella della lirica internazionale nata a Porto Torres -, come segno di protesta verso la trasmissione ‘Paperissima sprint’ di ieri sera dove è stata offesa la mia terra e i Pastori Sardi”. In poche ore il suo post ha ricevuto quasi 5mila condivisioni a dimostrazione di quanto quella macchietta del pastore sardo abbia stufato gli isolani.

L’appello del tenore Demuro

I protagonisti dello sketch sono la conduttrice Roberta Lanfranchi, il pupazzo Gabibbo e l’attore sardo Davide Urgu. Suo padre Benito sui luoghi comuni e gli stereotipi dei sardi ci ha costruito buona parte della sua carriera, ma nessuno si era mai sentito offeso come invece è capitato per questo pastore sardo andata in onda su Mediaset. La conduttrice si lamenta per il cattivo odore e il pupazzo genovese

risponde: “Le da fastidio? Alloro Urgu, devi andare, vai che è meglio”. A quel spunto sparisce la puzza e la mascotte dei programmi di Antonio Ricci rivela: ” Quello lì si lava una volta ogni lustro“.

Su Facebook in tanti hanno attaccato Urgu junior e lui ha deciso di chiarire la sua posizione. “Apro una parentesi rivolgendomi a chi sta dimostrando dissenso riguardo la scenetta andata in onda ieri sera su Paperissima sprint – ha replicato Davide Urgu -. Sono dispiaciuto se qualcuno pensa abbia mancato di rispetto a una categoria o a un Popolo, ho sempre appoggiato e difeso la battaglia dei pastori sia in tempi non sospetti su Striscia la notizia e con i Tenorenis 3 anni fa a Bitti, ma guarda caso nessuno mi ha cagato”. Non tutte le critiche sono state costruttive, diversi utenti lo hanno insultato e lui ha deciso di rivolgersi proprio ai più duri: “Sono un padre di famiglia che ogni giorno cerca di fare del proprio meglio per andare avanti in maniera umile e dignitosa senza pestare i piedi a nessuno – ha specificato -. È giusto che ci sia chi manifesta dissenso o consenso, non ho offeso nessuno e di questo ne sono convinto, al contrario di qualcuno che scrive commenti che rasentano il bullismo mediatico“. Davide Urgu ha poi recuperato un video dei Tenorenis a Bitti, assieme a Briatore e il padre Benito, durante le proteste dei pastori per il latte: “Questo servizio di 3 anni fa l’ho ricondiviso per farvi capire che domenica sera non c’era la ben che minima intenzione di mancare di rispetto alla mia terra o alla mia gente”.



M.Z.