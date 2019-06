“Se non torniamo insieme faccio saltare in aria la casa”. È la minaccia fatta da un uomo di 35 anni di origini brasiliane nei confronti della ex compagna e che stamattina ha fatto scattare l’evacuazione di una palazzina a Cagliari, al civico 45 in via San Giuliano (nella foto). Lo sgombero provvisorio è stato ordinato intorno alle 9,30, quando la donna ha chiamato il 113 segnalando la minaccia.

In via San Giuliano, nel quartiere di Genneruxi, sono subito arrivati gli agenti della Squadra volante e i vigili del fuoco. La palazzina è stata evacuata e poliziotti e pompieri sono entrati in casa. Nell’abitazione, dove già si sentiva odore di gas, è stata trovata una bombola di gpl con il tubo tagliato.La polizia ha attivato le ricerche del 35enne. Nel frattempo l’uomo ha richiamato la ex compagna, attualmente a Villacidro (Sud Sardegna) con i tre figli. “Sto venendo da te, arrivo e ti uccido”. La polizia ha subito allertato anche i carabinieri della cittadina del Medio Campidano, temendo il possibile arrivo del brasiliano. In mattinata l’uomo è stato trovato e fermato a Cagliari, in via Alghero, vicino al palazzo di giustizia.

L’uomo è stato denunciato per “crollo di costruzioni o altri disastri dolosi”. Da quanto si apprende la compagna si era trasferita a Villacidro proprio per sfuggire alle continue minacce del 35enne. La donna qualche giorno fa aveva presentato una denuncia ai carabinieri.