Sono stati bloccati dai carabinieri mentre si allontanavano dalla spiaggia di Porto Pino, dieci migranti, probabilmente algerini, sbarcati questa notte sulle coste del sud Sardegna. Tra loro anche un minorenne che, secondo quanto si apprende, non sarebbe in condizioni di salute ottimali. Oltre ai carabinieri è intervenuto anche il personale del 118 per trasportare il ragazzino in ospedale. I migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, dove rimarranno in quarantena.