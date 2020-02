Non si fermano le ispezioni della Capitaneria di porto di Cagliari: nel mirino questa volta il mercato ittico di viale La Playa e in quello civico di San Benedetto a Cagliari. Sequestrati oltre due quintali di pesce, fuori misura, scaduto o senza documenti relativi alla provenienza. Sotto i riflettori sono finiti i camion frigo utilizzati per il trasporto dei prodotti ittici, ma anche i box per la vendita al dettaglio.

Al termine dell’ispezione sono stati sequestrati circa due quintali di pesce sotto misura, 30 chili di prodotti ittici scaduti e altri 20 chili privi di documentazione sulla provenienza. Sono state contestate complessivamente sanzioni amministrative per 17mila euro. Tutto il pesce è stato analizzato dagli specialisti del servizio veterinario dell’Assl-Ats di Cagliari, che lo hanno giudicato non idoneo al consumo. Il pesce è stato distrutto. Quattro giorni fa, sempre la Guardia costiera aveva effettuato un analogo controllo al mercato di viale La Playa sequestrando altri due quintali di pesce irregolare che in quel caso era andato in beneficenza.

