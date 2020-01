Nuovo sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna. Questo pomeriggio i carabinieri hanno rintracciato otto algerini che erano appena arrivati in località Maladroxia, a Sant’Antioco, nel Sulcis Iglesiente. Gli otto migranti, tutti uomini in buone condizioni di salute, si stavano allontanando forse per raggiungere il centro e poi spostarsi con i mezzi pubblici quando sono stati bloccati dai carabinieri. Dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione, sono stati tutti trasferiti nel centro d’accoglienza di Monastir (Cagliari).