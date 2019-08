Ancora sbarchi nel sud della Sardegna. In meno di 36 ore ne sono arrivati 67, tra cui una donna e un bambino. Quasi tutti sono algerini, ma si segnalano anche libici ed egiziani. Il primo approdo è stato registrato ieri sulla spiaggia di Porto Pino, nel comune di Sant’Anna Arresi: gli otto algerini che erano a bordo del barchino sono stati poi bloccati dai carabinieri mentre passeggiavano in paese. Altri 13 sono stati intercettati dalla Guardia di finanza al largo dell’isola del Toro, a Sant’Antioco, mentre un’altra imbarcazione è approdata sulla spiaggia di Chia, nel comune di Domus De Maria. In serata, poi, altri barchini con a bordo complessivamente 22 migranti sono stati bloccati dalle Fiamme gialle sempre al largo delle coste meridionali della Sardegna e trasportati al porto canale di Cagliari. L’ultimo sbarco in piena notte a Teulada con l’arrivo di altri nove algerini. Dopo le visite e l’identificazione tutti e 67 i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.