In Sardegna proseguono gli sbarchi di migranti algerini. Tra sabato notte e domenica mattina, nelle coste del Sulcis, sono arrivate tre piccole imbarcazioni con a bordo ventisei persone. In particolare nella località di Porto Pino (Comune di Sant’Anna Arresi) da due barchini sono scesi rispettivamente undici e otto migranti. Altri sette invece sono sbarcati al porto di Teulada. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri che hanno proceduto all’identificazione dei migranti. Successivamente questi ultimi sono stati visitati da un medico e trasferiti al Centro di prima accoglienza di Monastir. Venerdì c’erano stati altri due sbarchi con l’arrivo di dodici persone.

[Foto di repertorio]