Nuovi controlli per contrastare la velocità dei veicoli sulle strade di Cagliari. La Polizia municipale ha infatti reso noto il calendario delle postazioni autovelox per il mese di novembre. L’obiettivo è quello di limitare l’alta velocità in alcune tra le vie più a rischio del capoluogo.

Ecco l’elenco di tutte le postazioni: martedì 5 via Lungosaline 14,30-17; mercoledì 6 strada arginale Terramaini 9-13; venerdì 8 viale Monastir 9-13; lunedì 11 Viale Salvatore Ferrara 9-13; martedì 12 via Lungosaline 14,30-17; mercoledì 13 viale Salvatore Ferrara 9-13; venerdì 15 strada arginale Terramaini 9-13; lunedì 18 viale Monastir 9-13; ,mercoledì 20 Asse Mediano 9-13; venerdì 22 viale Salvatore Ferrara 9-13; lunedì 25 via Lungosaline 9-13; martedì 26 viale Monastir 14,30-17; venerdì 29 Asse Mediano 9-13.