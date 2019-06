Un’estate sotto il segno della sicurezza. Lungo il litorale di Quartu, infatti, aprirà una nuova Stazione dei carabinieri. Il presidio dell’Arma sarà situato in via Mar Ligure, località Stella di Mare 2, in uno stabile del Comune e sarà aperto da luglio a settembre.

Con una delibera la Giunta del sindaco Stefano Delunas ha dato il via libera all’apertura cedendo l’edificio comunale in comodato d’uso gratuito. “L’imminente inizio della stagione estiva rende urgente l’attivazione del presidio – spiega il primo cittadino – Abbiamo quindi provveduto a deliberare per l’assegnazione, in modo che anche i cittadini quartesi di Flumini e delle varie lottizzazioni possano usufruire del servizio, non solo per fare prevenzione ma anche per facilitare il disbrigo di pratiche e denunce”.