Non si è ancora spenta l’eco delle polemiche per l’avanzata delle strisce blu alle pendici di Monte Urpinu e gli automobilisti hanno avuto un’altra sorpresa vicino al Comune di piazza De Gasperi: decine di posti auto gratuiti sono improvvisamente diventati a pagamento. Nelle scorse settimane c’era già stata una riduzione perché l’avanzata della pista ciclabile nell’ultimo tratto di via Sonnino aveva fatto sparire le strisce bianche sul lato destro, lasciando spazio alla sola sosta a pagamento. Ora l’onda blu ha invaso anche il grande parcheggio sulla sinistra ed è ben visibile perché i posti auto divenuti a pagamento sono rimasti quasi tutti liberi, tra le proteste di residenti e commercianti della zona.

Da ieri, lunedì 13 luglio, sono diventati a pagamento i posti auto di via Carboni Boi (tra le vie Sanna Randaccio e Scano, su entrambi i lati delle due carreggiate),via Cugia (tra le vie Sanna Randaccio e Scano, su entrambi i lati), via Scano (tra le vie Carboni Boi e Cugia) e via Tuveri (tra le vie Scano e Puccini, su entrambi i lati). In quella zona la sosta a pagamento è gestita dalla Apcoa che ha in concessione il multipiano sotto il Palazzo di giustizia, mentre le nuove strisce blu di via Sonnino e dintorni sono di competenza della Parkar, società del Ctm (cioè del Comune, che è socio al 67,5 per cento).

Parkar aveva 50 posti auto all’interno dell’ex Corte dei Conti, il grande complesso immobiliare semi-abbandonato tra via XX Settembre e via Sonnino. Nell’ambito di una vertenza giudiziaria la società del Ctm ha dovuto lasciare quegli spazi che erano riservati agli abbonati (quindi con tariffe differenti rispetto alle strisce blu) e ha concordato col Comune l’istituzione dei nuovi parcheggi a pagamento in Piazza De Gasperi (56 lungo via Sonnino e 12 lungo il lato del supermercato Nonna Isa) “con la tariffa ordinaria (0,50 euro la prima ora e un euro la seconda ora e successive) con orario di pagamento dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20).

M.Z.