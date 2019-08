Nuovo bollettino di pericolo di incendi in Sardegna per domani, sabato, anche se l’allerta della protezione civile regionale passa da rosso ad arancione, almeno per quanto riguarda la Gallura.

Resta alta l’attenzione anche nel Nuorese e nel sud Sardegna, Sulcis compreso. “In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato – fa sapere la Protezione civile regionale – può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale”.

Nella giornata di oggi, nonostante il caldo, non si sono registrati grossi problemi. Undici, complessivamente, i roghi che hanno visto impegnati il Corpo forestale, la Protezione civile, i vigili del fuoco e i volontari, tre gli incendi in cui è stato richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale a Nuoro, Tertenia e Teulada.

[Foto d’archivio]