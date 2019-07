Nuova allerta per pericolo incendi in Sardegna per domani, l’ha diramata la Protezione civile: il rischio è alto, bollino arancione, per il Campidano di Cagliari e il centro dell’Isola. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale. Nel resto della Sardegna l’attenzione è media (colore giallo).

E il bollettino degli incendi di oggi riporta quindici roghi in tutta l’Isola, quattro dei quali hanno richiesto l’intervento dell’elicottero. Il primo a Bortigali in località Binnori che ha interessato in totale un’area di circa 9 ettari di superficie composta da pascoli, macchia bassa di cisto e alberatura sparsa di sughera. Il secondo nelle campagne di San Gavino Monreale con circa 4 ettari di campi ed eucalipteti coinvolti e ancora in fase di spegnimento dopo la ripartenza delle fiamme. Altro rogo a Elmas, al chilometro 8 della strada statale 130 in località Is Punteddus. E infine l’elicottero si è alzato in volo per un rogo nelle campagne di Dolianova.