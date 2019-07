Nuoro si è svegliata con i rubinetti a secco: i tecnici di Abbanoa hanno evidenziato un’anomalia nel ramo dell’acquedotto di Jann’e Ferru che alimenta la città barbaricina e hanno avviato le operazioni di ricerca del guasto. È stata così scoperta la presenza di una spaccatura longitudinale di tre metri in un tratto di condotta in acciaio del diametro di 500 millimetri in località Lorettu Attesu. “L’erogazione all’utenza è stata garantita dalle scorte presenti nei serbatoi cittadini – scrivono i responsabili dell’ente idrico – successivamente necessario sospendere l’erogazione che sarà riattivata nel pomeriggio con la conclusione dei lavori”.