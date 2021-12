Nuoro intitola una piazza e una via a Mario Melis e Gianuario Carta

Mario Melis e Gianuario Carta, il primo ex presidente sardista della Regione Sardegna, il secondo ex ministro della Repubblica, due figure politiche importanti della seconda metà del ventesimo secolo, entrambi originari del Nuorese, la cui memoria sarà onorata dall’amministrazione comunale di Nuoro con l’intitolazione di una via e di una piazza l’11 dicembre prossimo.

All’ex presidente sardista sarà dedicata la Pedemontana di Nuoro che si affaccia su Oliena, paese di cui Melis fu sindaco e da cui partì la sua vita da amministratore pubblico, mentre a Gianuario Carta originario di Bitti, verrà intitolata l’attuale piazza Sardegna, principale luogo di ingresso al capoluogo barbaricino.

Nella sala del Consiglio comunale, a partire dalle 11 si terrà poi un incontro pubblico sull’esperienza di Autonomia della Sardegna dei due politici e su ciò che questa rappresenta oggi per l’isola. “Entrambi – afferma il sindaco Andrea Soddu – interpretarono l’Autonomia come forza di cambiamento che dal territorio e dai suoi Comuni trae il suo fondamentale nutrimento. Il centro propulsivo della loro attività e il luogo della loro formazione politica fu Nuoro, e la nostra città intende onorarli quali figure che hanno rappresentato e segnato una stagione storica e interpretato la politica come strumento nobile dell’agire sociale e della traduzione delle idee in promozione delle popolazioni”.

[Foto: panorama Nuoro]