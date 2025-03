Nuoro in prima linea per la salute cardiovascolare: torna il Truck tour Banca del cuore

A Nuoro torna la prevenzione cardiovascolare gratuita per tutti i cittadini grazie alla campagna nazionale “Truck tour Banca del cuore 2024-2025“, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’associazione nazionale Medici cardiologi ospedalieri (Anmco). Dopo il successo delle edizioni precedenti, il Jumbo Truck appositamente allestito farà nuovamente tappa in città dal 27 al 29 marzo, offrendo a chiunque la possibilità di sottoporsi a un controllo cardiologico completo e gratuito.

Questo progetto fa parte dell’iniziativa più ampia “Banca del Cuore”, ideata dal professor Michele Gulizia, che si occupa di prevenzione cardiovascolare in tutta Italia. Il Truck, posizionato in Piazza Italia, consentirà ai cittadini di accedere a uno screening completo che include un elettrocardiogramma, un monitoraggio dei parametri metabolici con una semplice goccia di sangue e una valutazione del rischio cardiovascolare. Alla fine della visita, verrà rilasciata una BancomHeart, una card che permette di consultare i propri dati cardiologici 24 ore su 24, ovunque ci si trovi, con un semplice accesso online.

Gulizia ha spiegato che l’obiettivo della campagna è prevenire malattie cardiovascolari come infarto, ipertensione e fibrillazione atriale. “Dal 2017”, ha affermato, “grazie alla diffusione capillare di questa campagna, sono state distribuite oltre 80.000 BancomHeart, consentendo di identificare molte patologie cardiache in fase precoce”. Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia, ma, come ha sottolineato il professor Domenico Gabrielli, presidente della Fondazione per il tuo cuore, “sono in gran parte prevenibili attraverso uno stile di vita sano e una diagnosi precoce”. La prevenzione, quindi, diventa fondamentale per ridurre il numero di decessi e migliorare la qualità della vita.

Anche la dottoressa Cristiana Denurra, presidente regionale Anmco Sardegna, ha ribadito l’importanza dell’iniziativa, sottolineando come il Truck, attraversando l’Italia, offra un’occasione unica per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione. Il dottor Mauro Raimondo Serafino Pisano, direttore della Cardiologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, ha aggiunto che la prevenzione è la prima arma contro le malattie cardiovascolari e che iniziative come il Truck Tour Banca del Cuore sono essenziali per promuoverla.