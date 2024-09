Notte in aeroporto a Cagliari per 176 passeggeri di un volo Ryanair: prima posticipato di tre ore, poi cancellato a notte fonda

Il volo per Palermo da Cagliari era fissato per le 23:35. Poi è stato posticipato alle 2:30 e infine definitivamente cancellato alle 3. Notte in aeroporto per 176 passeggeri del volo Ryanair Fr1009. Le persone sono state assistite dal personale della Sogaredyn che ha fornito loro brandine e acqua. Qualcuno ha accettato di andare in albergo perché con persone fragili al seguito, qualcun altro è rimasto in zona per aspettare il primo volo disponibile. C’è anche chi sta ancora aspettando in aeroporto indeciso se comprare un altro biglietto o trattenersi ancora in Sardegna.

“Prima ci hanno detto che c’era un problema di maltempo – ha raccontato all’Ansa uno dei passeggeri con famiglia e figli minori al seguito – poi una volta che ci hanno fatti uscire dal gate ed eravamo pronti a salire sull’aereo in pista abbiamo scoperto che non c’erano i piloti e gli assistenti di volo perché, pare, avessero finito il turno che prevede un massimo di tot ore di volo. Praticamente in pista c’era un aereo senza equipaggio e nessuno aveva previsto il rimpiazzo”. Ora i passeggeri meditano di rivolgersi a un legale.

“I viaggiatori coinvolti nell’episodio hanno diritto ad essere risarciti per tutti i danni morali e materiali subiti – spiega il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu – In tal senso è prevista la possibilità, qualora il vettore aereo non riconosca in modo automatico un adeguamento indennizzo, di avviare la conciliazione paritetica dinanzi l’Autorità dei trasporti. Come Adiconsum Sardegna ci mettiamo a disposizione di tutti i passeggeri interessati per le informazioni e l’assistenza legale del caso volta a far valere i diritti degli utenti che hanno subito la cancellazione del volo”.