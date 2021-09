Il maltempo è arrivato in Sardegna con temporali e tempeste di fulmini, soprattutto nelle zone costiere. Nel Sud Sardegna temporale notturno con tuoni e fulmini (guarda il video di Sardinia Post) che ha causato molti danni e strade allagate. Sono state ore di grande lavoro per le squadre di pronto intervento e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno soccorso una ventina di automobilisti in difficoltà rimasti intrappolati nelle auto coinvolte dalla piena in alcuni tratti della strada statale 195, all’altezza dei comuni di Capoterra e Sarroch, ad una ventina di chilometri da Cagliari.

Altri interventi sono stati effettuati nell’hinterland cagliaritano e nei Comuni limitrofi per abitazioni e scantinati allagati. A Costa Rei, località turistica sulla costa sud orientale dell’isola, sono dovuti intervenire le squadre di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di San Vito per alcune villette allagate. In totale sono stati effettuati oltre una decina di interventi legati al maltempo.

A Sassari, invece, il maltempo ferma la campagna vaccinale. L’hub allestito nel capannone di Promocamera si è allagato a causa del temporale che stanotte, fino alle prime ore del mattino ha imperversato sulla città, e oggi resterà chiuso. La giornata di vaccini sarà recuperata domenica, mentre l’Open day programmato per oggi è stato rinviato al prossimo venerdì 17 settembre.

L’allagamento e la conseguente chiusura dell’hub vaccinale nella struttura di Predda Niedda si era già verificato in aprile, sempre a causa di un forte acquazzone. Temporale che questa volta ha causato numerosi allagamenti di strade e scantinati in tutta la città, costringendo i vigili del fuoco a una notte di straordinari.

L’intervento più impegnativo è stato nel quartiere di Sant’Orsola, dove i vigili dove un canale ha esondato a causa di un divano abbandonato che ostruiva il normale corso delle acque. Di prima mattina i vigili del fuoco hanno dovuto rispondere a decine di richieste di intervento anche in Gallura e in particolare a Olbia.

Le abbondanti piogge di questa mattina hanno provocato danni anche San Teodoro, località turistica in Gallura, dove sono in azione due squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e Siniscola per liberare dall’acqua scantinati, garage e appartamenti, ma anche locali al piano terra e vani di strutture alberghiere della zona rimasti allagati.

Numerose le richieste di intervento al 115, già di prima mattina per chiedere l’aiuto dei pompieri intervenuti con autobotti e idrovore. Al momento ha smesso di piovere e non si segnalano danni a persone. L’attenzione resta alta in tutto il nord Sardegna dove nel pomeriggio è previsto un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo.