Notte di fuoco a Cagliari: auto distrutte dalle fiamme

Nottata di lavoro per i Vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti per spegnere le fiamme in due diversi roghi scoppiati nella notte in città. Il primo in ordine di tempo è stato nel quartiere Sant’Elia, in via Magellano, dove verso le quattro e mezza i Vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio che ha coinvolto due auto in sosta completamente avvolte dalle fiamme.

Il rogo è stato domato e gli operatori sono riusciti a evitare che le fiamme coinvolgessero due barche in legno e gli alberi intorno. Il secondo intervento è stato verso le cinque e mezza del mattino, in via Carnia dove un’altra auto in sosta stava bruciando. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale, evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta. Sono in fase di accertamento le cause di entrambi i roghi.