Non ha dichiarato al fisco quasi 400mila euro di ricavi. Una società di Muravera che opera nel settore nautico è finita sotto la lente della Guardia di finanza che ha passato al setaccio le scritture contabili e verificato le tasse pagate. Dagli accertamenti è emerso che dal 2014 al 2018, non ha presentato alcuna dichiarazione, nascondendo al Fisco ricavi per complessivi 385.809 euro e non pagando quindi Iva per 69.690 euro. Per il titolare sono scattate le sanzioni e dovrà pagare quanto dovuto. “L’intervento si inserisce nelle attività finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale – spiegano dalle Fiamme gialle – fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza tra imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti”.