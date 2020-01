In due anni non ha dichiarato al Fisco la somma di 269mila euro sui quali non ha quindi pagato le tasse. L’evasione fiscale è stata scoperta dalla Guardia di finanza del capoluogo dopo una serie di controlli effettuati sulla posizione di un professionista cagliaritano che lavora nel campo dei tributi. In particolare avrebbe omesso i ricavi ottenuti negli anni 2015 e 2016: si tratta di 245.563 euro riconducibili a compensi derivanti dalla propria attività e non documentati, 24.331 euro sarebbero inerenti a costi ritenuti non deducibili perché di natura personale.