La ventesima assemblea dei Borghi d’Italia ha rinnovato a Roma gli organi per il prossimo quinquennio 2020/2025. Alla presidenza è stato confermato Fiorello Primi e Franco Cuccureddu è stato confermato nel consiglio direttivo. “Sono stati per me cinque anni di lavoro, intensi, impegnativi e ricchi di risultati prestigiosi conseguiti, nei quali ho rappresentato la Sardegna ed il Lazio nel consiglio direttivo ed ho avuto l’onore di rappresentare l’Italia nella federazione dei Borghi più belli del mondo e nei progetti e negli eventi internazionali – dice -. Se oggi la nostra associazione è diventata una delle principali organizzazioni turistiche italiane (club di prodotto) lo si deve anche all’ottimo lavoro fatto da questo bel gruppo in questi anni, coadiuvato da eccellenti collaboratori”.