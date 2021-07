Il Comune di Oristano ha deciso di pagare una multa di 20mila euro emessa dall’Agenzia delle entrate su richiesta del Garante della privacy. Come riporta L’Unione Sarda i fatti risalgono a sei anni fa quando l’amministrazione venne multata per aver pubblicato nel sito istituzionale nomi e cognomi degli automobilisti che avevano violato le norme del codice stradale. Immediata la protesta degli interessati con il successivo intervento del Garante che, nell’agosto del 2015, aveva evidenziato una condotta non conforme alla disciplina che regola la privacy. Da allora una serie di passaggi giuridici e burocratici sino alla decisione di pagare la multa in attesa di una nuova udienza prevista il 26 novembre e che se dovesse risolversi a favore del Comune, questo si rivarrà sull’Agenzia delle entrate.