“15mila utenze su 86mila non pagano la Tari“. I numeri aiutano a spiegare perché a Cagliari si paghi un’imposta sui rifiuti così alta e, al tempo stesso, si vedano per strada montagne di rifiuti. Il calcolo fatto dal capogruppo Pd, Fabrizio Marcello, dovrà essere aggiornato perché col passaggio alla raccolta differenziata porta a porta il Comune ha realizzato un censimento dettagliato delle utenze. Da qui è emerso che quasi il 20 per cento di chi produce rifiuti non paga niente. Da quella fase, in tanti hanno cominciato a mettersi in regola, più di tremila, ma resta sempre una grande fetta di cagliaritani che non hanno neanche i mastelli. Dalle analisi è emerso che non si tratta solo di famiglie meno abbienti o che vivono in particolari condizioni di disagio: una grande fetta degli ‘abusivi dell’aliga‘ è rappresentata da uffici e studi professionali. C’è chi in questi casi parla di ‘furbetti‘, ma non dimostra una grande astuzia chi abbandona rifiuti in strada e costringe gli altri a pagare più tasse. A contribuire all’abbandono di rifiuti anche i residenti degli altri centri della Città metropolitana. Lì i cassonetti sono scomparsi da tempo e da anni in molti sfruttavano quelli cagliaritani per lasciare i propri rifiuti, ma dopo che anche il capoluogo si è adeguato al porta a porta c’è chi di sicuro ha continuato ad abbandonarli in mezzo alla strada.

Il 2020 dovrà comunque portare buone notizie per i cagliaritani onesti che pagano regolarmente l’imposta per la raccolta dei rifiuti. Con l’introduzione del porta a porta e la scomparsa dei cassonetti è scattato un meccanismo che porterà a una riduzione delle prossime tariffe della Tari e il Comune sta studiando nuovi interventi per incrementare la riduzione, come ha confermato il sindaco Paolo Truzzu nelle scorse settimane: “L’anno prossimo la Tari sarà sicuramente migliorata. Stiamo riorganizzando il servizio proprio in funzione di un abbassamento della Tari“. Il costo della raccolta dei rifiuti è interamente a carico dei cittadini e se tutti gli utenti cagliaritani pagassero per questo servizio fondamentale tutti potrebbero beneficiare di una riduzione dei costi. Nel frattempo vanno avanti iniziative come quella delle videocamere sistemate per limitare l’abbandono di rifiuti per le strade della città.

