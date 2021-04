I cavallini di Costantino Nivola torneranno nella posizione originaria dove sono stati per 56 anni nel playground delle Wise Towers di New York. La conferma arriva in seguito all’accordo preso dopo il nuovo incontro in videoconferenza tra Carl Stein, membro del comitato scientifico della Fondazione Nivola, e Alex Hart, rappresentante della Pact Renaissance Collaborative, la ditta incaricata sui lavori del playground dove Costantino Nivola e Richard Stein nel 1964 realizzarono il progetto di arte pubblica del quartiere.

I cavallini erano stati rimossi e danneggiati un mese fa per fare spazio al nuovo progetto, un fatto che aveva provocato l’indignazione del mondo della cultura non solo italiano. Allo stesso tempo nel progetto si troverà una collocazione nell’area per posizionare attrezzature da parco giochi più moderne. I due tecnici hanno avuto una proficua collaborazione nel rispetto dell’arte e del progetto futuro e lavoreranno sulla base dei progetti e delle maquette di Nivola provenienti dall’archivio Stein. “La Fondazione Nivola – ha detto l’architetto Carl Stein (figlio del progettista Richard) – guarda avanti verso una soluzione che mantenga il carattere del progetto originario, una realizzazione all’avanguardia nel campo dei progetti di arte pubblica pur consentendone l’aggiornamento secondo standard moderni”.

