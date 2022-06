Neonata morta a Burgos, si chiamava Giulia. Al parto in casa c’era l’ostetrica

La piccola Giulia, nata in casa a Burgos e morta qualche giorno dopo il parto, ha visto la luce assistita da un’ostetrica. Il particolare è una delle novità sull’indagine aperta da giorni e che ha fatto finire sul registro degli indagati la mamma 28enne della piccola, i nonni e la zia. Tutti e quattro sono accusati di abbandono di incapace.

Il particolare sulla presenza dell’ostetrica è stato diffuso da La Nuova Sardegna oggi in edicola. Stando a quanto riporta il quotidiano di Sassari, sarebbe stata proprio la professionista a chiedere l’intervento del 118, quello che sabato ha fatto accertare la morte della neonata trovata avvolta in un lenzuolino.

Ieri era il giorno dell’autopsia: il medico legale Alberto Ghighine, che ha svolto l’esame al Policlinico di Monserrato, non ha trovato segni di violenza sul corpicino della neonata (leggi qui l’approfondimento di Sardinia Post), ma il particolare, seppure importante, non ha sciolti tutti i dubbi: restano da capire le ragioni che hanno portato al decesso della bimba, tanto che per completare la relazione il medico legale ha chiesto novanta giorni di tempo.

Stando a quanto filtra da ambienti investigativi, rimane in piedi l’ipotesi della malnutrizione: il personale del 118 avrebbe trovato la neonata disidratata. La condizione, tuttavia, potrebbe essere legata a una patologia, ma va accertato perché la famiglia doi Giulia non abbia chiesto subito l’intervento di un medico, come sembra abbia suggerito la stessa ostetrica.