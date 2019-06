Un corriere della droga nigeriano Julius Precious, 27 anni, ospite di un centro di accoglienza, è stato arrestato dalla polizia all’aeroporto di Alghero perché trovato in possesso di 650 grammi di eroina. Lo stupefacente era stato occultato in 43 ovuli che il giovane aveva nello stomaco.

Il 27enne è stato fermato per alcuni controlli appena sbarcato dal volo proveniente da Milano Linate dopo che pochi giorni prima era partito dalla Sardegna sul traghetto da Porto Torres per Genova. Visto anche il nervosismo manifestato dal giovane, gli agenti, su disposizione del magistrato, hanno portato il 27enne in ospedale dove gli esami hanno portato alla luce gli ovuli.