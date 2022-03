Nella batteria della Mercedes nasconde 5 chili di cocaina: arrestato 45enne

Ha nascosto la droga nella batteria dell’auto, una Mercedes, ma lo stratagemma non è servito per evitare di essere scoperto. In manette è finito un 45enne di Cagliari, commerciante di prodotti alimentari.



L’operazione è scattata qualche giorno fa sulla Statale 131, all’altezza di Sardara. Il 45enne è stato fermato perché percorreva la strada a velocità sostenuta. Ma durante il controllo l’uomo è apparso nervoso. Perquisendo l’auto, gli agenti hanno subito notato buste e scatole con dentro prodotti alimentari spagnoli e hanno chiesto spiegazioni.



Solo a quel punto il commerciante ha detto di essere appena rientrato dalla Spagna, sbarcando con l’auto a Porto Torres. I poliziotti hanno così chiesto l’intervento anche della Squadra mobile. Gli specialisti hanno passato palmo a palmo la Mercedes scoprendo quella strana batteria: una volta aperta, hanno trovato sette panetti di cocaina. Il commerciante è statoarrestato.

