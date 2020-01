La rassicurazione sull’arrivo dei fondi per riattivare il servizio navetta all’interno del carcere di Is Arenas ad Arbus ha convinto Sandro Atzeni, agente e coordinatore regionale della Cgil Fp Polizia penitenziaria, a sospendere la protesta e riprendere il farmaco salvavita. Lo sciopero è cominciato il 20 gennaio e stava cominciando a causare qualche problema di salute per Atzeni che comunque ha annunciato che non abbasserà la guardia fino a che la navetta non sarà in servizio nella casa di reclusione. La decisione è arrivata dopo che il dipartimento ha annunciato l’erogazione dei fondi necessario per finanziare il servizio. È stato Massimo Parisi, direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ad annunciare l’assegnazione di “30mila euro che consentirà di riattivare in tempi brevissimi il servizio navetta”.