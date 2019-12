C’è anche Mario Burlò, imprenditore 46enne di Moncalieri (Torino), tra le persone arrestati dalla guardia di finanza nell’ambito di una inchiesta sulla ‘Ndrangheta in Piemonte che ipotizza anche il voto di scambio e che ha portato in carcere anche l’assessore Roberto Rosso (FdI) della Regione del Nord. Burlò con la sua azienda, la Oj Solution, è main sponsor di alcune società sportive in Italia, tra cui la Basket Torino e la Auxilium Torino fallita nei mesi scorsi. Legami anche con la Sardegna: la sua società è sponsor della Torres Calcio e della squadra di pallamano di Nuoro.

Burlò è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo l’accusa, avrebbe attuato uno strutturato sistema di evasione fiscale attraverso la creazione di società a lui non riconducibili. In questo modo, sempre secondo l’accusa, avrebbe accumulato indebite compensazioni Iva per un valore superiore ai 16 milioni di euro. Sotto sequestro numerose proprietà dell’imprenditore, tra cui una villa in passato appartenuta a Arturo Vidal, una decina di appartamenti nel resort Geovillage di Olbia, nonché alcuni ristoranti e bar del capoluogo torinese.