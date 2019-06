Nascondevano a bordo dell’auto oltre un chilo di droga, ma sono stati scoperti dai carabinieri. In manette sono finiti Dario Forastieri, 37 anni e Mirko Luca Zuddas, 32 entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due ieri sera viaggiavano a bordo di una Nissan che i carabinieri del Radiomobile di Cagliari hanno bloccato per un controllo lungo la 130. I giovani sono apparsi nervosi e i militari hanno quindi deciso di perquisire la vettura recuperando cinque panetti di marijuana, per oltre un chilo e un coltello con una lama da 23 centimetri. Questa mattina si sono presentati in Tribunale per il processo per direttissima che si è concluso con la convalida degli arresti. Per Forastieri il giudice ha disposto l’obbligo di firma, mentre per Zuddas gli arresti domiciliari.