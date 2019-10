In casa nascondeva quasi tre chili di marijuana. Un 46enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di droga. I militari della Compagnia di Dolianova e della Stazione di Sant’Andrea Frius, con la collaborazione dei Cacciatori di Sardegna, hanno perquisito la sua abitazione a Guasila, trovando 2,9 chili di marijuana già essiccata e pronta per essere smerciata. Sequestrato anche il materiale utilizzato per confezionare le dosi.