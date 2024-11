Nasce il Premio Monte Arci a Morgongiori, tra ‘suoni, saperi e sapori’: ecco tutti i riconoscimenti

Nasce il Premio Monte Arci, voluto dal Consorzio di gestione dell’omonimo Parco che ha sede a Morgongiori ed è presieduto dal sindaco del centro patria delle lorighittas, Paolo Pistis.

Una kermesse incentrata sui suoni, saperi e sapori del parco e dell’ossidiana, che intende valorizzare un territorio di immensa bellezza ambientale e dalle straordinarie potenzialità.



La cerimonia di premiazione si terrà sabato 30 novembre alle ore 18 nel corso di un galà ad ingresso libero e gratuito in programma nel salone del Ceas Monte Arci a Morgongiori in Via Roma.



Organizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna in collaborazione con il Comune di Morgongiori, il Premio taglia il nastro di partenza con una prima edizione che annovera un nutrito gruppo di eccellenze nelle tre categorie: suoni, saperi e sapori. In più saranno assegnati dei riconoscimenti speciali e la menzione Lorighittas d’oro ad una personalità non sarda di fama internazionale che possa promuovere la famosa pasta di Morgongiori oltre Tirreno e in tutto il mondo grazie al prestigio della sua attività.



Tanti i riconoscimenti assegnati per la prima edizione



La menzione speciale Lorighittas d’Oro, la prima che sarà iscritta nell’albo d’oro del Premio, è stata assegnata al celebre cantante inglese ma naturalizzato italiano Mal, famosissimo interprete di Furia Cavallo del West e di tantissimi altri successi che hanno fatto letteralmente il giro del pianeta. Mal ha compiuto 80 anni proprio nel 2024 e in questa occasione festosa sta girando l’Europa per presentare il suo nuovo disco mentre per l’Italia ha dato alle stampe un’autobiografia dal titolo “La Furia di Mal” pubblicato da Bertoni Editore e grande successo editoriale. A Morgongiori terrà un concerto per omaggiare tutti i premiati e parlerà di questo regalo letterario che si è concesso dopo oltre 60 anni di onorata carriera nei palchi più importanti di tutti i Continenti.



Ecco il dettaglio di tutti i premiati

Premio Speciale al Cagliari Calcio per la creazione straordinaria della maglia ispirata all’ossidiana di Pau nel Parco del Monte Arci; Premio straordinario atleta olimpionico a Stefano Oppo di Oristano canottiere campione del mondo e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Premi sezione “Suoni”: Andrea Cutri di Cabras autore di Patty Pravo e chitarrista, compositore e arrangiatore di fama nazionale più volte a Sanremo con le sue musiche; Cinzia Casu di Oristano pianista, didatta e concertista per il contributo determinante alla nascita delle scuole civiche di musica in Sardegna; Coro Polifonico Santa Cecilia di Arborea: associazione musicale attiva da oltre 30 anni, portabandiera del canto polifonico in tutta l’Isola e pluripremiata a livello nazionale ed internazionale oggi presieduta da Aldo Petucco.

Premi sezione “Saperi”: Manu Invisible street artist di fama internazionale tra i tanti lavori in giro per il mondo il murale presso il reparto di pediatria dell’ospedale San Martino di Oristano; Incoronata Boccia originaria di Sedilo giornalista, opinionista televisiva e da oltre un anno vicedirettore del tg1 per la prima volta una donna di Sardegna ai vertici dell’informazione del servizio pubblico nella rete ammiraglia; Chiara Miscali di Ardauli giovanissima scrittrice più volte finalista al premio Campiello Giovani e vincitrice del Premio Scerbanenco@Lignano; Matteo Porru talento prodigio a soli 23 anni è già scrittore, giornalista ed editorialista de La Nuova Sardegna, autore, direttore artistico del festival L’Altrove e del premio Giulio Angioni di Guasila, opinionista televisivo e su di lui è stato addirittura realizzato il film “Matte” di Michele Garau; Maria Francesca Chiappe giornalista, scrittrice affermata, autrice televisiva, impegnata nella campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e da pochi mesi Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Cagliari; Franco Mannoni economista, già assessore al bilancio della Regione Autonoma della Sardegna, una lunghissima carriera ai vertici della società sarda e da anni scrittore prolifico, intellettuale ed eminenza grigia della politica isolana.

Premi “sezione Sapori”: Roberto Serra chef stellato de Su Carduleu di Abbasanta e pluripremiato con il ristorante Armidda del Regia hotel di Abbasanta con tre gamberi della guida “Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso”. Una carriera sempre in crescendo tra partecipazioni come ospite d’onore di prestigiosi festival dedicati al food e alle creazioni di eccellenza; Riso Passiu 50 anni di storia nel settore della risicoltura e pluripremiata per l’eccellenza delle produzioni con il capostipite Genesio Passiu fautore di un successo straordinario con i figli Felice e Andrea avviati nella produzione di famiglia che continua a far conoscere le varietà di riso dalle caratteristiche ricercatissime e immancabili nelle tavole dei palati più esigenti come il Vialone Nano, Carnaroli, Aromatico, Integrale e Gioiello; La Dolce Vita pasticceria a Ghilarza, Oristano Cagliari, nonché fornitrice a Olbia dei dolci per i Vip ed i miliardari in arrivo presso l’aviazione generale dell’Aeroporto Costa Smeralda recentemente premiata con le due torte del Gambero Rosso nella top ten delle migliori pasticcerie della Sardegna l’unica beneficiaria del riconoscimento in Provincia di Oristano. Una storia di qualità sopraffina nata da Nino Loddo e dalla moglie Franca Crobu che continua assieme ad i figli Nicola e Giovanni e che ha visto protagonista a Ghilarza fino allo scorso mese di maggio anche l’affermato pasticcere e fratello di Nino, Gian Piero Loddo, oggi in pensione e ritornato al Paese natale di Ortueri.70 dipendenti danno vita ad una dolce avventura in continua espansione con i Loddo Restaurant a Soddì ed Abbasanta oltre a punti vendita a Nuoro, Olbia e al Porto di Villasimius.

E ancora: Cantina Contini 1898 di Cabras da quattro generazioni una delle realtà di punta dell’Italia vitivinicola eccellenza a livello internazionale ed orgogliosamente la Cantina più antica della Sardegna. Partita dalla celebre vernaccia, grazie all’opera di Paolo Contini è diventata una cantina che offre vini di tutte le tipologie per i palati più esigenti riscuotendo successi straordinari al Vinitaly ed in tutti i concorsi più blasonati a livello internazionale; 3A Arborea una storia di eccellenza e di tradizione che dura da quasi 70 anni. i prodotti Arborea sono un marchio riconoscibile in Italia e all’estero quale sinonimo di qualità e genuinità simbolo della Sardegna migliore, amata e ricercata dai turisti e dagli appassionati dei sapori ricercati e genuini di tutto il mondo. Oggi l’Azienda è presieduta da Remigio Sequi e continua una tradizione straordinaria che tutti i giorni è protagonista nelle tv nazionali di una campagna pubblicitaria che, oltre a promuovere i prodotti di questo orgoglio isolano, veicola l’immagine della Sardegna ed uno dei suoi aspetti più caratteristici, quali sono il cibo eccellente ed i prodotti di pregio, ingredienti di una cucina tra le migliori del Paese.