Musetto di San Vito vince la mostra regionale dell’asino di razza sarda

Si chiama Musetto lo stallone vincitore assoluto della terza edizione della ‘Mostra regionale dell’Asino di razza Sarda’, organizzata da Anareai, Aars, Comune di Ittireddu e Associazione Ippica Ittireddese che si è svolta lo scorso fine settimana a Ittireddu. Musetto, vincitore assoluto della categoria maschile, arriva dall’azienda di San Vito di Matteo Pilleri ed era stato iscritto al concorso insieme ad altri trenta asini di razza sarda provenienti da tutta l’isola, mentre il secondo posto ed il terzo posto sono andati agli stalloni Dorgali e Ilbono di Antonio Canu e Sottero Satta di Ittireddu.

Nella categoria femminile la vittoria è invece andata all’asina Chilivani di Antonio Canu e Sottero Satta di Ittireddu , seguita da Gioia di Uta di Antonio Luigi Suella, mentre al terzo posto si è classificata Treccia di Giuseppe Cotzia di Cuglieri.

“La manifestazione – spiegano gli organizzatori – pur essendosi svolta in condizioni meteorologiche non ottimali, è stata molto partecipata grazie anche alla presenza di quasi 50 animali provenienti da tutta la Sardegna ed appartenenti alle razze equine ed asinine isolane. In particolare, con gli asini Sardi erano presenti le aziende di Pilleri Matteo di San Vito, Fois Massimilia di Villasalto, Mazza Salvatore Antonio di Berchidda, Suella Antonio Luigi di Uta, Cotzia Giuseppe di Cuglieri, Pilo Giovannantonio di Sassari, Az. Agr. Zampa Giorgio di Cuglieri, Canu Antonio di Ittireddued Agris Sardegna, gli asini bianchi dell’Asinara sono stati presentati dalle aziende di Cireddu Michele di San Vito, Pilo Giovannantonio di Sassari e Agris Sardegna, i Cavallini della Giara dalle aziende di Sedda Giuseppe di Genoni, Mereu Franco Angelo di Gesturi e Agris Sardegna mentre i Cavalli del Sarcidano sono stati esposti dal Comune di Laconi, dalla Soc. Agr. Fodde e Cadeddu di Cuglieri, Nonne Gianmichele di Dorgali, Coni Simone di Sant’Andrea Frius e e Agris Sardegna”.

Molto partecipato anche l’incontro tecnico tenuto dai docenti del dipartimento dei Medicina Veterinaria dell’Uniss Eraldo Sanna Passino e Maria Grazia Cappai sulle principali patologie dell’asino.

Per il Presidente di AarSardegna Luciano Useli Bacchitta c’è grande soddisfazione per come la manifestazione stia crescendo anno dopo anno. Sicuramente, ha proseguito il presidente di AarSardegna, c’è ancora qualcosa da migliorare ma la presenza di quasi 50 animali è un indicatore di come gli allevatori gradiscano questo appuntamento.