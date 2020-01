È risultata positiva al test per le sostanze stupefacenti la donna di 41 anni che, nella tarda serata di ieri a Badesi, ha investito e ucciso, Paolo Canavese, pensionato di 76 anni di Cuneo, ma da tempo residente a Trinità d’Agultu. A chiarire la circostanza sono stati i carabinieri della compagnia di Valledoria che sono intervenuti subito dopo l’incidente. Dunque, l’autista non era ubriaca come inizialmente sembrava. Per quanto riguarda la dinamica, secondo la ricostruzione dei militari, il pensionato stava attraversando la strada in via via Nazionale, in compagnia di un’altra persona.

Superata la mezzeria della carreggiata, è stato travolto dalla Polo guidata dalla 41enne che si è subito fermata per prestare soccorso ed è stata lei a chiamare il 118. L’uomo è morto sull’ambulanza che lo trasportava al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari. Per l’investitrice, risultata positiva al test per gli stupefacenti, la Procura di Tempio ha disposto gli arresti domiciliari.