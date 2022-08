Multe in Sardegna, Cagliari da record: Monastir imbattibile sull’autovelox

Manuel Scordo

È Cagliari la città della Sardegna che lo scorso anno ha incassato di più per le multe legate alle infrazioni al codice della Strada. I dati emergono dal portale del Ministero dell’Interno dove sono stati pubblicati i rendiconti sui proventi delle violazioni del Codice della strada che, per legge, le amministrazioni locali sono obbligate a consegnare al governo entro il 31 maggio di ogni anno.

Mettendo a confronto i dati tra le principali città dell’Isola emergono particolari decisamente singolari, soprattutto se si osservano gli introiti che finiscono nelle case dei Comuni con gli autovelox. Su questo fronte, lo sanno bene gli automobilisti che giornalmente transitano lungo la Carlo Felice, c’è un Comune che ha fatto ‘strage’ di punti, patenti e, di conseguenza, ha incassato un fiume di denaro: Monastir.

Secondo il report che la stessa Amministrazione comunale di Monastir ha inviato al Ministero dell’interno nel 2021, il totale dei proventi provenienti dalle violazioni al codice della strada contestato è pari a 1,8 milioni di euro di cui quasi 1,2 arrivano dalla multe per eccesso di velocità. Una cifra considerevole se la paragoniamo a quella di Cagliari che con le contravvenzioni per aver superato i limiti di velocità ha guadagnato poco più di 648mila euro, su un totale di 3,8 milioni di euro guadagnati con le contravvenzioni.

A Sassari, nel 2021, sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per oltre 706mila euro e per autovelox poco più di 92mila. Nuoro e Olbia, secondo la statistica, salvo che il dato non sia stato inviato, non hanno elevato multe per eccesso di velocità: la prima ha incassato con le multe oltre 223mila euro, la seconda ben 1,3 milioni di euro. A Oristano le multe con l’autovelox hanno fatto finire nelle casse comunali poco più di 21mila euro, mentre tutte le multe 256mila. Carbonia ha incassato 83mila euro e dagli autovelox quasi 32mila euro, mentre nelle casse del Comune di Iglesias sono arrivati dalle multe 433mila euro di cui 241mila dagli eccessi di velocità.

Non troppo alte le cifre di Quartu Sant’Elena: poco meno di 2mila euro per le multe per eccesso di velocità e 256mila euro per tutte le contravvenzioni.