Gravissimo incidente stradale in serata a Santadi. Un giovane motociclista è stato trasportato con assegnato un codice rosso in ospedale: rischia di perdere un piede. La dinamica non è ancora stata del tutto ricostruita, sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20 in via Terresoli. Per cause non ancora accertate, la moto si è scontrata frontalmente con un’auto. Il centauro è stato sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 e dei carabinieri. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sirai di Carbonia, le sue condizioni sono gravi: rischia l’amputazione di un piede.