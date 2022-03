Mostra la patente ai carabinieri e scoprono che c’era cocaina

I carabinieri hanno fermato un automobilista nel Sassarese, che si è messo nei guai da solo. Quando, al posto di blocco, i militari gli hanno chiesto di mostrare i documenti, ha consegnato loro la sua patente ma ha fatto intendere come l’aveva utilizzata in precedenza: i carabinieri hanno subito notato tracce di cocaina. Per l’incauto automobilista è scattata la segnalazione alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

La stessa sorte e toccata ad altre due persone fermate durante i controlli messi in atto nel fine settimana dal Comando provinciale di Sassari. L’operazione, che ha interessato 300 cittadini, ha portato al ritiro di 20 patenti per guida in stato d’ebrezza e un arresto per spaccio di marijuana: un giovane olbiese ne aveva più di 200 grammi.