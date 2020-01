Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di Roberto Bollea, 48enne cagliaritano trovato morto la notte di San Silvestro a Cagliari. L’uomo dopo aver trascorso le ultime ore del 2019 a festeggiare il Capodanno con alcuni amici si sarebbe recato in via La Somme (foto), a San Michele, a casa di un suo conoscente che lo ospitava. Qui è morto.

Secondo quanto ricostruito da L’Unione Sarda, a scoprire il cadavere è stato il proprietario dell’abitazione. Nell’appartamento non sarebbero stati trovati segni di colluttazione né sostanze stupefacenti. Tuttavia il pm di turno ha disposto l’autopsia per avere certezze sulla morte. Intanto la polizia ha avviato le indagini per fare luce sulle ultime ore di vita dell’uomo.